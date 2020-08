RCS, approvati i risultati al 30 giugno 2020: 12 milioni di perdite

Il primo semestre 2020 è stato caratterizzato dalla diffusione dell’emergenza sanitaria Coronavirus, che ha impattato anche i risultati del Gruppo editoriale.

Corriere della Sera è primo quotidiano italiano in edicola e online con 31 milioni di utenti unici medi mensili nei primi cinque mesi del 2020 con una customer base digitale totale attiva, pari a quasi 300 mila abbonamenti, raddoppiata rispetto al giugno 2019.

Nel semestre i ricavi digitali rappresentano circa il 21,8% del totale. 41,4% l’incidenza della raccolta pubblicitaria sui mezzi on-line

EBITDA positivo e pari a 7,1 milioni, impattato da oneri non ricorrenti netti per 4,2 milioni. Indebitamento Finanziario Netto a 109,5 milioni, -22,3 milioni rispetto a fine 2019.

In Italia, la raccolta pubblicitaria di RCS, in ripresa a partire da giugno, nel bimestre luglio-agosto è prevista in crescita di oltre l’8% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Obiettivo di conseguire nel secondo semestre 2020 livelli di margini (EBITDA) quantomeno in linea con quelli realizzati nel pari periodo 2019.