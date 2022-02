Al via il circuito 2022 della FIP. In Qatar, il primo torneo di categoria 1, dal prossimo 28 marzo

Appena due settimane fa la Federazione Internazionale di Padel (FIP), guidata dal presidente Luigi Carraro (nella foto in primo piano), ha svelato, ufficialmente, i primi dettagli del nuovo Tour ufficiale. Nel 2022 si terranno almeno 10 nuove kermesse, inclusi 4 eventi di categoria “1” (il primo è in programma a Doha, in Qatar, dal 28 marzo al 2 aprile). Gli altri tre eventi di categoria 1 verranno annunciati a breve, dopo aver raccolto tutte le manifestazioni di interesse in Europa e nel mondo. Il montepremi, per ciascuno di questi eventi a marchio FIP, sarà pari a 525mila euro.