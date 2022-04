Triangolare tra le prime. Supercoppa sabato a Bari

Nella prima gara del minitorneo tra le tre vincitrici dei gironi di Serie C 2021-2022 i biancorossi saranno ospiti della formazione pugliese sul terreno del “San Nicola” (sabato 30 aprile alle ore 16.30). Nel secondo incontro il Modena affronterà la perdente o, in caso di pareggio, ospiterà il Bari.

Epilogo con Supercoppa di Lega Pro per le tre squadre prime classificate nei rispettivi gironi di Serie C e promosse direttamente in Serie B. FC Südtirol (girone A), Modena (B) e Bari (C) daranno vita al triangolare per assegnare la Supercoppa della terza divisione calcistica nazionale.

Nel pomeriggio di oggi presso la sede della Lega Pro a Firenze ha avuto luogo il sorteggio per fissare gli accoppiamenti, che ha messo di fronte Bari-FC Südtirol sabato 30 aprile alle ore 16.30 allo Stadio “San Nicola” nel capoluogo pugliese.

L’edizione 2022 della manifestazione (istituita nel 2000) scatterà sabato prossimo e si concluderà sabato 14 maggio con gare di sola andata: le tre squadre disputeranno una partita interna a testa ed una esterna. Il calendario della competizione prevede il primo turno sabato 30 aprile. Il secondo turno è fissato per sabato 7 maggio con il Modena affronterà la perdente del primo turno (se il Bari, in casa al “Braglia”, se, invece, l’FC Südtirol al “Druso”) o, in caso di pareggio, ospiterà il Bari. Sabato 14 maggio, si giocherà il terzo e conclusivo turno-incontro.

Nel “Girone a 3”, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica al termine della Competizione, si terrà conto nell’ordine: a) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”; b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”; c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”.

Qualora, all’esito dell’applicazione dei criteri di cui sopra permanga una situazione di parità, la rispettiva posizione in classifica sarà determinata tramite sorteggio. La squadra classificata al primo posto del “Girone a 3” sarà proclamata vincitrice della Supercoppa Serie C 2021- 2022 e le sarà assegnato il relativo trofeo della Lega Pro.