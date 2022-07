Trento calcio (Lega Pro): presentata la campagna abbonamenti “Riempiamo il Briamasco” (stagione 2022/23)

Nella sala stampa dello stadio “Briamasco” è stata presentata nelle ultime ore la campagna abbonamenti del Trento calcio (club di Serie C/girone “A”) per la stagione 2022/23. Presenti il presidente Mauro Giacca, l’AD Diego Cattoni, il nuovo DG Corrado Di Taranto e i vertici della Conad (rappresentati dai vertici del gruppo DAO) main sponsor del club gialloblù.

A partire dalle ore 9.00 di oggi e fino a venerdì 2 settembre, è possibile sottoscrivere gli abbonamenti per assistere alle 19 gare casalinghe della prima squadra nella stagione 2022/23.

La campagna abbonamenti “Riempiamo il Briamasco” (nella foto una immagine della iniziativa) sarà strutturata in due fasi: la prima, riservata ai vecchi abbonati nella stagione 2021 – 2022, si svolgerà da martedì 26 a sabato 30 luglio, con orario di apertura al pubblico dalle 9 alle 13. In questa prima finestra della durata di 5 giorni, tutti i vecchi abbonati avranno la possibilità di riconfermare il loro posto ad un prezzo speciale. A partire da lunedì 1 agosto, invece, la sottoscrizione dell’abbonamento sarà aperta a tutti, in vendita libera.

Mauro Giacca (Presidente Ac Trento 1921): “È una grande gioia presentare quest’oggi una campagna abbonamenti innovativa, studiata e proposta in sinergia con il nostro Main Partner Gruppo Dao Conad. Vogliamo coinvolgere sempre di più tutta la popolazione trentina, perché il Trento è e deve essere dei trentini. Stiamo crescendo: il club si sta strutturando per essere all’altezza della nuove sfide che dovrà affrontare. Sfide che, tenendo i piedi per terra, vogliamo vincere. Abbiamo realizzato per l’occasione un video emozionale con il quale vogliamo trasmettere a tutto il popolo gialloblu emozioni, passione e determinazione”.

Corrado Di Taranto (Direttore Generale Ac Trento 1921): “Sarà una campagna abbonamenti a prezzi ribassati rispetto al passato, con particolari promozioni dedicate alle famiglie, ai giovani e agli studenti universitari. Vogliamo riempire il “Briamasco”, portando allo stadio i nonni, i genitori, i ragazzi, le ragazze. La sinergia con il nostro Main Sponsor ci permetterà di regalare un buono da 30 euro a chi sottoscriverà l’abbonamento Family e da 10 euro per ogni singolo abbonamento, esclusi quelli riservati agli Under 14, che potranno assistere a tutte le gare casalinghe, in ogni settore dello stadio, all’incredibile prezzo di 20 euro complessivi. E poi abbiamo voluto pensare anche ai 16mila studenti che frequentano l’Università di Trento: anche per loro abbiamo pensato ad una tariffa speciale per far sì che possano innamorarsi dei colori gialloblu. “Riempiamo il Briamasco” non è solamente uno slogan, ma un obiettivo”.