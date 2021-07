Tradizione e simboli cittadini nella nuova maglia Macron dell’Aalborg BK (Danish SuperLiga)

All’annuncio, nello scorso mese di maggio, dell’accordo di sponsorizzazione tecnica con Macron, brand italiano, leader internazionale nel settore del teamwear, l’Aalborg BK, club danese che milita in Danish Superliga, ha svelato le nuove maglie che i biancorossi indosseranno nel corso della prossima stagione 2021-2022. Maglie realizzate dall’azienda italiana in tessuto Eco-Softlock, in poliestere 100% proveniente da plastica riciclata e certificato dal Global Recycled Standard.

La nuova maglia “Home”, a girocollo, si presenta con le tradizionali righe verticali bianco e rosse leggermente più larghe e con un tocco di modernità: raggi rossi che si espandono sul bianco. Sia il colletto che i polsi delle maniche sono in maglieria. Il backneck è personalizzato con i colori del club e la scritta VESTRIBUNEN. Sempre nel colletto è presente un tape personalizzato con la scritta, ripetuta, HELE NORDJYLLANDS HOLD (L’intera squadra dello Jutland settentrionale). Sul petto a destra il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra lato cuore, lo stemma dell’Aalborg BK. Nel retrocollo è ricamato 1885, anno di fondazione del club. Sul retro, in grafica embossata, spicca il disegno di un toro che rappresenta l’esatta rappresentazione della statua, il Cimbrian Bull, simbolo cittadino e particolarmente caro ai tifosi biancorossi. Il kit casalingo è completato da pantaloncini bianchi con bande laterali rosse e calzettoni rossi con dure righe orizzontali bianchi sul bordo superiore.

La versione “Away” è Aalborg blue e ha il collo a V in maglieria con dettagli biancorossi. La caratteristica grafica che contraddistingue la maglia è il pattern all over con strisce orizzontali con all’interno la scritta 1885 con tecnica emboss e che crea un effetto 3D. Anche in questo caso backneck e il tape interno collo sono personalizzati con i colori della squadra e le frasi già presenti nella versione Home. Nel retrocollo è ricamata in rosso la scritta 1885, mentre davanti sul petto, sempre in rosso e a destra, è presente il Macron Hero, a sinistra lo stemma del club danese. Identici al colore della maglia anche i pantaloncini con coulisse rosse e i calzettoni che hanno due righe orizzontali, bianca e rossa, sul bordo superiore che identificano i colori del club anche nella divisa da trasferta.