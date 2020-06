TG8 Sport al via dal 4 luglio, in concomitanza con la partenza del Mondiale di Formula 1

Su TV8 parte dal 4 luglio, in concomitanza con la partenza del Mondiale di Formula 1, una delle finestre di diritto free del canale insieme a MotoGP, SBK ed Europa League, un nuovo spazio di informazione sportiva. È il Tg8 Sport, condotto da Davide Camicioli, che aggiorna i telespettatori su tutti i principali avvenimenti sportivi del weekend e della settimana, in onda ogni sabato e domenica, alle ore 12.30, al termine dell’edizione del TG8, la nuova iniziativa editoriale di Sky.

Il nuovo appuntamento con l’informazione in chiaro, che potrà contare sulla presenza in studio di numerosi ospiti, è stato presentato durante la conferenza stampa virtuale che TV8 ha organizzato per il lancio di Ogni Mattina, il nuovo contenitore di informazione e intrattenimento al via dal 29 giugno dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 14.00, tutto live. È la prima volta che il canale lancia una nuova produzione originale completamente in diretta nella fascia mattutina, che vede alla conduzione la coppia formata da Adriana Volpe, volto amatissimo della tv generalista, e Alessio Viola, voce storica dell’informazione Sky.