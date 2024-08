Terrecablate si lega al brand Siena FC (Serie D) nel calcio, dopo il volley, il basket e la scherma senese

Sarà Terrecablate (società di tlc senese) il nuovo top sponsor del Siena FC (Girone “E” – Serie D nella nuova stagione). E’ stata la stessa società bianconera con un comunicato ufficiale: “La società – si legge nella nota – è lieta di comunicare la nuova partnership con Terrecablate, azienda leader nel settore delle telecomunicazioni e punto di riferimento nel territorio senese, diventando così Top Sponsor ufficiale della società bianconera per la stagione in corso″.

“Il Siena FC ci ha presentato un progetto per la crescita del settore giovanile che ci ha convinto a diventare partner della società – ha spiegato Marco Turillazzi, amministratore unico di Terrecablate, società di telecomunicazioni senese –. Uno dei compiti che ci siamo dati come società benefit è proprio quello di incentivare lo sport per i nostri ragazzi, lo abbiamo fatto con il volley (Emma Villas Siena Volleey, nda), il basket e la scherma, ora con la società di calcio che speriamo possa tornare presto nel mondo professionistico dove ha militato per decine di anni”.