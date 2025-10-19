Diritti tv – L’anticipo Roma-Inter di Serie A su Sky Sport segna un record (dalla stagione 2021/22).

Ascolti da record per il big match Roma-Inter nella Casa dello Sport diSky: la sfida all’Olimpico – in onda ieri sera dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K – è stata seguita da 1,1 milioni di spettatori medi complessivi in Total Audience*. È il miglior anticipo per una sfida di Serie A dalla stagione 2021/2022.

Ascolti al top anche per gli studi, con Saturday Night – condotto da Giorgia Cenni, con Alessandro Florenzi, Walter Zenga e Paolo Condò – che raccoglie nel complesso 300 mila spettatori medi* nel post partita, in concomitanza con le qualifiche della Formula 1 negli Stati Uniti.

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.