Technogym prolunga la partnership con AC Milan.

AC Milan ha annunciato il rinnovo con Technogym, leader mondiale nello sport e nel wellness, che si conferma Official Training Equipment Supplier. Un legame che prosegue nel solco della tradizione condivisa di eccellenza, performance e innovazione.

La collaborazione, che presto celebrerà i suoi 40 anni, è sinonimo di continuità. In queste stagioni di crescita e successi, Technogym ha affiancato il club fornendo attrezzature di ultima generazione, soluzioni digitali e intelligenza artificiale che rendono l’allenamento sempre più scientifico e personalizzato, in linea con gli standard di alto livello che caratterizzano la metodologia rossonera.

Presso il Centro Sportivo Milanello powered by Clivet, cuore pulsante dell’attività quotidiana di AC Milan, Technogym assicura efficacia e supporto tecnologico attrezzando i centri di preparazione atletica dedicati alla Prima Squadra maschile e a Milan Futuro. Una terza area per l’allenamento è allestita al PUMA House of Football, che garantisce alla Prima Squadra femminile e al Settore Giovanile gli stessi elevati standard qualitativi, favorendo un percorso di crescita coerente e uniforme.

La collaborazione si estende anche fuori dal campo. Da oltre un anno ai dipendenti rossoneri è dedicata Casa Milan Gym, un moderno Corporate Wellness Center dotato di attrezzature all’avanguardia e del programma digitale Technogym Corporate Club, che contribuisce a creare un ambiente lavorativo positivo e stimolante nella sede aziendale di Milano. (fonte: AC Milan)