Su Prime Video la novità della docu-serie “Fighters”.

01 Dic 2025 Redazione
Una immagine del website di Prime Video per la docuserie "Fighters"

La docuserie “Fighters” è un programma disponibile su Prime Video che segue le storie di atleti italiani come Mattia Faraoni, Giovanni De Carolis, Micol di Segni e Carlo Pedersoli Jr.. La serie si concentra sul loro percorso personale e sportivo, evidenziando successi, infortuni e il raggiungimento di titoli mondiali. In particolare, “Fighters” si distingue per raccontare il percorso di Micol di Segni come pioniera del movimento femminile nelle MMA. 

  • Piattaforma: Prime Video;
  • Protagonisti: Mattia Faraoni (Kickboxing), Giovanni De Carolis (pugilato), Micol di Segni e Carlo Pedersoli Jr. (MMA);
  • Contenuto: Esplora le vite degli atleti, le loro sfide, i successi, le sconfitte, i sacrifici fatti per il raggiungimento di titoli mondiali.
  • Temi: Tratta anche temi come la violenza di genere e gli stereotipi, con particolare attenzione alla storia di Micol di Segni, pioniera del movimento femminile nelle MMA. 
Il regista della serie “Fighters” su Prime Video è Leonardo Santoleri. Mauro Del Nero (che ha composto la colonna sonora), e la produzione è legata al mondo degli sport da combattimento attraverso le storie di vari atleti di punta del movimento tricolore dei combat sports. 

  • Regista: Leonardo Santoleri.
  • Idea: Leonardo Santoleri, Yuri Martinelli e Lorenzo Lamberti.
  • Produttore: Giovanni Di Primio (ZUT FILM).
  • Contributi musicali: La musica è del socio ACMO Mauro Del Nero
  • Cinematografia: Tommaso Lusena De Sarmiento.
