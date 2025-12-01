Su Prime Video la novità della docu-serie “Fighters”.

La docuserie “Fighters” è un programma disponibile su Prime Video che segue le storie di atleti italiani come Mattia Faraoni, Giovanni De Carolis, Micol di Segni e Carlo Pedersoli Jr.. La serie si concentra sul loro percorso personale e sportivo, evidenziando successi, infortuni e il raggiungimento di titoli mondiali. In particolare, “Fighters” si distingue per raccontare il percorso di Micol di Segni come pioniera del movimento femminile nelle MMA.

Piattaforma: Prime Video;

Prime Video; Protagonisti: Mattia Faraoni (Kickboxing), Giovanni De Carolis (pugilato), Micol di Segni e Carlo Pedersoli Jr. (MMA);

Mattia Faraoni (Kickboxing), Giovanni De Carolis (pugilato), Micol di Segni e Carlo Pedersoli Jr. (MMA); Contenuto: Esplora le vite degli atleti, le loro sfide, i successi, le sconfitte, i sacrifici fatti per il raggiungimento di titoli mondiali.

Esplora le vite degli atleti, le loro sfide, i successi, le sconfitte, i sacrifici fatti per il raggiungimento di titoli mondiali. Temi: Tratta anche temi come la violenza di genere e gli stereotipi, con particolare attenzione alla storia di Micol di Segni, pioniera del movimento femminile nelle MMA.

Una immagine del website di Prime Video per la docuserie “Fighters”

Il regista della serie “Fighters” su Prime Video è Leonardo Santoler i . Mauro Del Nero (che ha composto la colonna sonora), e la produzione è legata al mondo degli sport da combattimento attraverso le storie di vari atleti di punta del movimento tricolore dei combat sports.