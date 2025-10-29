Caso Criscitiello: prosciolto il giornalista/proprietario di Sportitalia difeso dal legale Di Cintio (DCF Legal). Prosciolto da tutte le accuse.

Il giornalista Michele Criscitiello, proprietario del canale televisivo Sportitalia, difeso dall’avvocato Cesare Di Cintio dello studio DCF Sport Legal, è stato definitivamente prosciolto dal Collegio di Garanzia dello Sport dalle accuse relative alla partita Folgore Caratese–Club Milano (campionato di Serie D) dello scorso 1° dicembre 2024.

Criscitiello era stato accusato di aver tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti dell’arbitro, al quale avrebbe rivolto frasi a sfondo razzista e tentato persino uno sgambetto. A seguito di tali contestazioni, gli erano state comminate le sanzioni dell’inibizione fino al 28 febbraio 2026 e del divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC.

Dopo un articolato iter processuale, culminato in due pronunce del massimo organo di giustizia sportiva, il Collegio di Garanzia (nella foto l’ingresso di Palazzo “H” al CONI) ha definitivamente prosciolto il giornalista Michele Criscitiello da ogni addebito, disponendo l’annullamento di tutte le sanzioni precedentemente inflitte e ponendo così fine alla vicenda.