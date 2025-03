Taranto out! Escluso dal campionato di Serie C. 17 punti di penalizzazione per 4 club. Classifiche tutte da rifare!

E’ ufifciale. Il Taranto FC 1927 è stato escluso dal campionato di Serie C 2024-25, e, come emerso da nota ufficiale della Federazione, il “TFN ha inoltre sanzionato con 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva la Lucchese (Girone B di Serie C) e con 4 punti di penalizzazione il Messina (Girone C di Serie C) e la Triestina (Girone A di Serie C)“.

Nel frattempo la Lega Pro ha convocato per lunedì il Consiglio Direttivo.