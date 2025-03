Gran Galà dello Sport: L’iniziativa che ha messo in luce il legame tra sport, design e innovazione per il futuro

Il Gran Galà dello Sport, evento ideato e promosso dal gruppo Simar, è stato il protagonista indiscusso della serata del 25 febbraio 2025, all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. In un’atmosfera carica di emozioni e di storie straordinarie, l’evento ha celebrato i valori dello sport e l’importanza di investire nel futuro attraverso il sostegno ai giovani, l’inclusione e la legalità. Ma dietro questa grande manifestazione non c’è solo lo sport: c’è anche un impegno concreto in settori chiave come l’arredamento, l’Intelligenza Artificiale (AI) e la sostenibilità, che si intrecciano perfettamente per dar vita a un progetto che mira a valorizzare la cultura sportiva e l’innovazione.

Il Gran Galà dello Sport: Un evento che unisce territori e valori

Il Gran Galà dello Sport Simar Group non è solo un evento che celebra le eccellenze dello sport, ma rappresenta una vera e propria vetrina per il territorio delle Marche. Un evento che, come sottolineato dal Presidente di Simar Group, Marco Valle (nella foto in primo piano), ha un valore simbolico e concreto per la regione, da sempre al centro delle tradizioni e dell’eccellenza. La serata ha visto la partecipazione di numerosi campioni olimpici, paralimpici e del panorama sportivo nazionale, che hanno raccontato le loro esperienze e come lo sport, oltre ad essere una passione, rappresenti una scuola di vita per i più giovani.

Fra gli ospiti d’eccezione, sono intervenuti personaggi come Valentina Vezzali, Sofia Raffaeli, Carolina Morace, Aldo Montano, e tanti altri che hanno portato la propria testimonianza di sacrificio, determinazione e successo. Il Galà, sostenuto dal Comune di Civitanova Marche e dal Parlamento Internazionale della Legalità, ha rappresentato una delle occasioni più importanti per diffondere i valori dello sport e della legalità in una regione che guarda al futuro con ambizione e determinazione.

Marco Valle, a tal proposito, ha dichiarato: “Investire nello sport garantisce opportunità molto importanti e restituisce tantissima visibilità. Essere vicini allo sport fa vedere come Simar Group è presente anche nel sociale: possiamo aiutare a crescere quei giovani che praticano lo sport, rafforzando sia la visibilità che la reputazione del marchio stesso.” Un concetto chiave che sottolinea come lo sport non solo contribuisca al benessere fisico e mentale delle persone, ma diventi anche un veicolo di valore e di crescita per le aziende che decidono di supportarlo.

L’integrazione tra sport, design e tecnologia: la visione di Simar Group

Ma il Gran Galà dello Sport è stato solo l’inizio di un percorso che intende unire sport, design, e innovazione tecnologica. Simar Group, con il suo background nel settore dell’arredamento e del design, ha sfruttato la potenza dello sport per portare la propria visibilità oltre i confini regionali. L’evento è stato, infatti, un’opportunità per raccontare il legame tra sport e tecnologia, con un focus particolare su soluzioni innovative come la seduta S(i)mart, che integra l’intelligenza artificiale nei propri complementi d’arredo. Un altro passo importante per Simar, che continua a esplorare nuove possibilità di sviluppo attraverso l’innovazione e la ricerca.

“La creazione di un gran galà dello sport consente di valorizzare il territorio, a cominciare dalla città di Civitanova Marche per arrivare ai confini delle Marche. Di solito questo genere di eventi si organizza in grandi città come Roma o Milano, con la nostra attivazione all’interno dell’Eurosuole Forum abbiamo di fatto usato il potente driver dello sport per far conoscere la nostra Regione a livello nazionale e internazionale”, afferma Marco Valle. L’integrazione tra eventi sportivi e innovazione rappresenta un punto cruciale per il futuro del brand Simar, che non vuole limitarsi alla sola produzione di arredi, ma si sta sempre più orientando verso la creazione di un’immagine aziendale che combini estetica, funzionalità e avanguardia tecnologica.

Sport, pubblicità e visibilità: una strategia vincente per Simar Group

Uno dei punti più forti dell’iniziativa è stato il valore che lo sport può avere in termini di visibilità. Con l’organizzazione del Gran Galà dello Sport, Simar Group ha compiuto un passo importante per rafforzare il proprio brand attraverso la visibilità che eventi come questo garantiscono. La pubblicità legata agli sport, siano essi popolari o emergenti, rappresenta un’opportunità unica per tutte le aziende che decidono di investire in tale ambito.

Marco Valle ha precisato, infatti, che i vantaggi derivanti da questi investimenti sono legati soprattutto alla pubblicità: “I vantaggi derivano dalla pubblicità che, per sua stessa natura, tutti gli sport garantiscono ai loro sostenitori, sia gli sport maggiori, ossia quelli più popolari e seguiti, sia quelli in corso di sviluppo. Si tratta infatti dell’opportunità di business più importante in quanto è legata alla visibilità. Potremmo arrivare a dire che oggi la visibilità sia fondamentale per il business, è il suo cuore.” Una visibilità che non solo aiuta a promuovere l’azienda, ma anche a creare una connessione emotiva con il pubblico, che riconosce il valore sociale di un brand impegnato nella crescita dello sport e dei giovani.

Un futuro sostenibile: l’impegno di Simar Group per l’ambiente

Simar Group guarda al futuro non solo in termini di innovazione tecnologica, ma anche con un forte impegno verso la sostenibilità. L’azienda sta investendo molto nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni ecosostenibili, un passo fondamentale per rispondere alle sfide ambientali globali. Un esempio concreto di questo impegno è il progetto incentrato sull’utilizzo di materiali naturali e biodegradabili per i propri prodotti, come nel caso dei rivestimenti dei divani, che vengono progettati per essere facilmente riciclabili.

Marco Valle ha spiegato: “Noi guardiamo sempre al futuro: non ci concentriamo solo sull’integrazione dell’intelligenza artificiale con i nostri complementi d’arredo, ma stiamo anche investendo e sviluppando molto nel settore green. Ad esempio, se si pensa ad un divano di cui si vuole cambiare il rivestimento, ci si chiede come poter smaltire il vecchio tessuto composto da materiali di diversa natura. Per rispondere a questo tipo di domande, noi stiamo cercando di espanderci nel mondo naturale e ambientale tramite Ricerca e Sviluppo, come stiamo già facendo con un progetto sulle chele di granchio.” Un approccio che, unendo sostenibilità e innovazione, si propone di rispondere alle esigenze di un mercato sempre più attento all’impatto ambientale delle scelte di consumo.

Un esempio di imprenditoria responsabile e innovativa

Il Gran Galà dello Sport Simar Group non è solo un evento celebrativo, ma un esempio concreto di come l’imprenditoria possa andare oltre la semplice logica del profitto, abbracciando valori sociali, sportivi e ambientali. Marco Valle e il suo team hanno dimostrato che investire nello sport non solo porta benefici in termini di visibilità, ma è anche un modo per sostenere la crescita di una comunità e favorire il benessere collettivo. Un impegno che, unito all’innovazione nel settore del design e alla sostenibilità, fa di Simar Group una realtà imprenditoriale capace di tracciare nuove strade per il futuro.