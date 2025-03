39ima Venicemarathon: dopo Marco Polo si rievocherà la figura di Casanova.

Prosegue il cammino rievocativo storico e culturale di Venicemarathon, che, dopo aver dedicato l’edizione 2024 della Wizz Air Venicemarathon alla figura storica di “Marco Polo“, quest’anno celebrerà quella di Giacomo Casanova. di cui ricorrono i 300 anni dalla nascita (2 aprile 1725).

La Maratona di Venezia si ispira così ad un altro affascinante personaggio veneziano, simbolo quest’anno anche del Carnevale di Venezia e celebre in tutto il mondo per la sua vita avventurosa, il suo spirito libero, ma soprattutto per la sua fama di irresistibile amante e seduttore. Ma ciò che ha spinto Venicemarathon a scegliere Giacomo Casanova come icona dell’edizione 2025 è la sua figura di uomo di cultura, carismatico, avventuriero che viaggiò in tutta Europa pur restando sempre legato alla sua Venezia.

La 39^ Wizz Air Venicemarathon si disputerà domenica 26 ottobre, come sempre lungo il tradizionale e spettacolare percorso che parte dalla Riviera del Brenta e penetra nel cuore di Venezia, in Riva Sette Martiri: traguardo unico, che accoglierà anche gli arrivi delle altre due gare di contorno che si correranno in contemporanea, ovvero la mezza maratona e la 10 chilometri.