Marketing – T-Mobile sulla maglia del Bayern fino al 2032.

Il Bayern Monaco ha esteso la sua partnership con Deutsche Telekom (attraverso il brand T-Mobile) fino all’estate del 2032 (quello attuale sarebbe scaduto nel 2027), aggiungendo sette anni al precedente contratto. Questa collaborazione, in essere dal 2002, raggiunge così i 30 anni insieme, un traguardo simbolico per uno dei legami più longevi nella Bundesliga1 (l’equivalente della Serie A italiana).

L’accordo rafforza la cooperazione su più fronti: telecomunicazioni mobili, innovazione digitale, esperienze interattive per i tifosi, e impegno sociale. Previsti anche diritti ampliati legati a: giovanili, eSports, partite amichevoli (naming e media rights), pubblicità dedicata sui social, e un potenziamento della collaborazione con la sezione basket del club. Entrambe le parti hanno sottolineato la centralità di valori condivisi come diversità, tolleranza e inclusione sociale, supportando iniziative come “No hate speech” (Telekom) e “Red against Racism” (Bayern).

Secondo la stampa tedesca, il nuovo accordo da 5 anni (2027–2032) raggiungerebbe un valore totale di circa 325 milioni di euro, pari a 65 milioni annui, in netto aumento rispetto ai circa 50 milioni per stagione del precedente contratto.

Sempre secondo fonti giornalistica, come la testata tedesca BILD, l’offerta di Telekom avrebbe superato quella concorrente di Emirates, che aveva proposto anch’essa 65 milioni annui; alla fine però Telekom ha rilanciato e sarebbe vicina a raggiungere un accordo a quelle cifre.