Merchandising – Moda e sostenibilità nella terza maglia (stagione 2025/26) dell’Udinese calcio (Serie A).

Calcio, moda e sostenibilità: un connubio che continua a distinguere Udinese Calcio e Macron, protagoniste da qualche anno di un progetto che punta a innovare il mondo del fashion sportivo nel segno dei giovani talenti. Anche per la stagione 2025/26 il Third Kit del club bianconero è stato realizzato in collaborazione con Camera Moda Fashion Trust: una sinergia basata sul valore comune dello scouting di giovani talenti, che rendono, nei rispettivi campi, i brand coinvolti delle reference a livello internazionale.

Dopo il successo dello scorso anno con Flora Rabitti e il brand Florania, in questa stagione la scelta è ricaduta su Domenico Orefice, designer italiano classe 1997, noto per il suo stile “hybrid sportswear” che unisce sartorialità, cultura e sperimentazione. Il Third Kit è stato svelato alla Milano Fashion Week nell’ambito di un panel moderato da Tommaso Berra, giornalista della redazione NSS Sport, e che ha visto la partecipazione di Magda Pozzo, Umberta Gnutti Beretta e Warly Tomei (entrambe Co-Founder & Co-Chairman Camera Moda Fashion Trust), Domenico Orefice e Gianluca Pavanello (CEO Macron).

Il panel è stato dedicato al rapporto tra calcio, sostenibilità e moda, e alla capacità di questi tre linguaggi di intrecciarsi per dare vita a una nuova forma di identità condivisa. In questo contesto si inserisce il Third Kit 2025/26 dell’Udinese Calcio, che rappresenta l’identità del club friulano attingendo all’estetica del fashion e affidandosi a un tessuto sostenibile, realizzato al 100% dal riciclo di plastica post-consumer (Eco Everton). Grazie alla sua lucentezza naturale, il materiale richiama elementi tipici dello stile di Orefice, trasformando la maglia in un simbolo che unisce performance sportiva, innovazione responsabile e cultura estetica.

La nuova maglia dell’Udinese Calcio ha il collo a polo in maglieria bianconero, abbinamento cromatico presente anche sui bordi manica. La maglia è di una particolare tonalità color giallo-oro e presenta sul fronte e sul retro in versione stilizzata l’aquila, uno dei simboli storici più importanti di Udine e dell’intero Friuli, con radici profonde nella storia medievale e nell’identità culturale friulana. Sul petto a destra e uno sotto l’altro, spiccano il Macron Hero e il logo di Domenico Orefice, intersezione delle sue iniziali stilizzate e simbolo di movimento. A sinistra è applicato invece lo stemma dell’Udinese Calcio. Il backneck è personalizzato con etichetta che riprende il colore e la grafica della maglia e all’interno della quale sono presenti i loghi di Udinese Calcio, il logo del brand Domenico Orefice, la scritta “I PRIMI BIANCONERI D’ITALIA”, il logo Macron e la dicitura “Designed in Bologna” che certifica ed evidenzia come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato all’interno del Macron Campus in Valsamoggia.

Il kit è completato da pantaloncini giallo-oro, anch’essi caratterizzati dalla grafica astratta presente sulla maglia, che hanno coulisse nere, bande triangolari nere sui fianchi e doppia riga bianconera sul bordo coscia posteriore, e da calzettoni dello stesso colore che presentano due righe bianconere sul bordo superiore.

In questo caso la personalizzazione, da sempre valore fondamentale della filosofia di stile Macron, fa un passo ulteriore, andando a proporre un cappellino dedicato e una Anthem Jacket coordinata, che i giocatori indosseranno all’ingresso in campo.

Grazie alla collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, main sponsor di Udinese Calcio, la squadra scenderà in campo assieme a “Io sono Friuli Venezia Giulia” anche con la terza maglia e, per alcune partite, cederà lo spazio sponsor a Lignano Sabbiadoro, promuovendo a livello nazionale una delle principali località balneari della regione.

“Calcio e stile sono un binomio vincente a livello globale” – ha dichiarato Magda Pozzo di Udinese Calcio – “Siamo orgogliosi di continuare questo percorso con Camera Moda Fashion Trust e Macron, offrendo visibilità a un giovane creativo come Domenico Orefice e rafforzando il dna innovativo e sostenibile del nostro club.”

“Il rapporto tra sport e fashion è sempre più forte ed è un’intersezione alla quale dedichiamo grande attenzione, come dimostrato anche con la nuova collezione lifestyle Macron O.N.E.” – ha affermato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – “Ecco perché per noi è così rilevante essere presenti alla Milano Fashion Week. Farlo insieme a Udinese Calcio è un piacere ancora maggiore perché condividiamo un percorso ambizioso: un sodalizio fondato su stile, innovazione, attenzione al dettaglio e sostenibilità”.

“Per me è stato davvero un onore rappresentare i valori condivisi da Domenico Orefice, Udinese Calcio, Macron e la Camera Nazionale della Moda Italiana. Questo progetto nasce come un ponte tra mondi diversi e diventa un simbolo di unione – afferma Domenico Orefice – L’ispirazione arriva dall’aquila del Friuli Venezia Giulia: un emblema di libertà, di fierezza e di protezione. Nei dettagli grafici del terzo kit l’aquila diventa segno di forza collettiva, un invito a sentirci parte di una stessa comunità, uniti da un’energia che ci sostiene e ci fa guardare insieme verso il futuro.”

“Voglio ringraziare Udinese Calcio e Magda Pozzo per aver rinnovato questa collaborazione e aver dato l’opportunità a un designer emergente come Domenico Orefice di creare la terza maglia, accogliendolo a Udine e accompagnandolo in tutte le fasi di realizzazione del progetto,” dichiara Carlo Capasa, Presidente di CNMI. “La moda e il calcio sono senza dubbio due eccellenze del nostro paese e avere la possibilità di vederle lavorare insieme e fare squadra è una grandissima soddisfazione.”

Il nuovo Third Kit 2024/25, così come tutti i capi della linea di abbigliamento dell’Udinese Calcio, è acquistabile presso il Macron Sports Hub del Bluenergy Stadium, online nello spazio dedicato al club bianconero su macron.com.