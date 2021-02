Svelato il nuovo calendario del World Padel Tour 2021: in totale 26 appuntamenti ufficiali

La stagione 2021 del World Padel Tour ha già un calendario composto da un totale di 13 eventi in formato Open, 5 Master, 6 Challenger e l’ultimo appuntamento dedicato al Master di Madrid, più l’esibizione nella città di Acapulco. Un totale di 6 paesi vivranno il circuito del World Padel Tour in 26 appuntamenti ufficiali che rendono questa stagione la più numerosa nella storia del circuito professionistico. Le migliori pale del mondo gareggeranno di nuovo in Spagna, Italia, Svezia, Argentina, Portogallo e Messico. La Sardegna ospiterà nuovamente l’Open italiano (alla sua seconda edizione: 6-12 settembre 2021). L’evento tricolore verrà organizzato, come in occasione del debutto, da NSA Group.