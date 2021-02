AS Roma con New Balance fino al 2023. Nuovo contratto con un forte focus sulle vendite del merchandising

Durerà, almeno fino al 2023, il rapporto di sponsorship tecnica tra A.S. Roma e New Balance (sostituirà dal prossimo 1° luglio il marchio Nike, attuale partner). Ad inizio stagione il club capitolino aveva trovato una “Way Out” nei confronti del brand americano, che forniva, già d alcune stagioni, il materiale di gara. Nel campionato in corso invece ha fornito esclusivamente le divise senza però prevedere una parte economica. A partire dal 2021/2022 New Balance pagherà una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro (parte fissa), senza considerare i valori variabili collegati alle vendite del merchandising (40% a favore della squadra giallorossa). Una novità assoluta rispetto al precedente contratto Nike e, in generale, nel confronto con altre partnership similari nel mondo del calcio.

Sempre in queste ultime ore è stato ufficializzato l’ingresso del nuovo direttore marketing, l’olandese Max Van den Doel, ex top manager Adidas (con importanti esperienze nel sud-est asiatico).