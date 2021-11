Svelata la Mkers Gaming House powered by Mercedes-Benz

Presentata la Mkers Gaming House powered by Mercedes-Benz: un luogo pensato sia come punto di riferimento per i Pro Player che come media center per la produzione di contenuti originali.

Dopo l’annuncio della partnership, Mkers e Mercedes-Benz Italia sono liete di rivelare ufficialmente la Mkers Gaming House Powered by Mercedes-Benz. Un luogo studiato su misura per i player del team che, esattamente come avviene per le società appartenenti agli sport tradizionali, coniuga le migliori infrastrutture messe a disposizione dei giocatori con tutte le tecnologie necessarie alla creazione di contenuti originali, posizionandosi come un vero e proprio Media Center. La struttura rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di crescita di Mkers, in quanto simboleggia da un lato il punto nevralgico in cui i Pro Player possono allenarsi, studiare le migliori strategie con il supporto di coach e analyst e cementificare lo spirito di squadra; dall’altro il polo di creazione di contenuti originali, fondamentali per operare a 360° nel mondo dell’entertainment.

La location, inoltre, sorge nel cuore pulsante di Roma, collocata in un contesto storico unico nel suo genere, tra la magnificenza dei Fori Imperiali, la maestosità del Colosseo e la bellezza sconfinata del Circo Massimo, con il chiaro obiettivo di legarsi filosoficamente al luogo in cui i giochi hanno anticamente avuto origine. Considerando l’unicità e l’esclusività del luogo, anche internamente la Gaming House è stata concepita curando ogni singolo dettaglio dell’arredo, cercando di sottolineare le peculiarità delle diverse zone tra cui una Bootcamp Room, dove i coach possono ideare le migliori strategie e spiegare nel dettaglio tutte le tattiche studiate per i team, ed una Sim-Racing Room: il luogo dove la squadra e-racing Mkers powered by Mercedes-Benz può allenarsi al meglio per le gare ufficiali, sfruttando l’avanguardista Simulatore di guida ufficiale del team. Un vero e proprio gaming “garage”, impreziosito dalla presenza di oggetti di design originali targati Mercedes-Benz.

Ma non solo eSport: nella Mkers Gaming House Powered by Mercedes-Benz c’è anche tanta attenzione alla community e alla creazione di contenuti grazie alla Streaming Room. In essa, infatti, giocatori e creator posseggono tutto il necessario per trasmettere contenuti e per dialogare attivamente con il pubblico. Dallo streaming degli allenamenti alla telecronaca degli eventi più importanti, passando per contenuti entertainment, la sala rappresenta la finestra attraverso cui Mkers può entrare in contatto con i propri tifosi.

Infine, non poteva di certo mancare lo spazio dedicato allo svago e al relax, una Lounge Room dove i player possono rilassarsi, condividere l’adrenalina pre-competizione e gioire insieme delle vittorie del team.

“Siamo orgogliosi di svelare ufficialmente la Gaming House powered by Mercedes-Benz” – ha dichiarato Thomas De Gasperi, Presidente di Mkers – “La struttura rappresenta un importante passo in avanti per Mkers, in grado di spingere i nostri team a dare il meglio durante le competizioni eSportive. In sinergia con Mercedes-Benz Italia, da sempre sinonimo di qualità e vision sul futuro dell’automotive, siamo sicuri che la struttura possa fornire un grande impulso al settore eSportivo italiano, contribuendo alla propria crescita e all’appetibilità internazionale.”

“L’universo degli eSport ha una forte affinità con il nostro Marchio, soprattutto in questa fase di profonda trasformazione che sta rivoluzionando il mondo della mobilità individuale”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Brand Experience di Mercedes-Benz Italia. “Già da diversi anni siamo entrati in questo mondo, che ci permette di condividere i nostri valori con un pubblico molto giovane ed eterogeneo, un vasto bacino di opinion leader con un fortissimo potenziale e una grande amplificazione attraverso i canali social.”