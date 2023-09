SumUp nuovo partner fintech del Palermo FC (Serie B)

SumUp, fintech leader nel settore dei pagamenti digitali con soluzioni per business di ogni dimensione, sarà lo sponsor ufficiale del Palermo Football Club nella stagione calcistica 2023/2024 (campionato di Serie B): scopo della partnership è rafforzare la presenza italiana di SumUp, in particolare in Sicilia, confermando la vicinanza della fintech ai merchant e agli utenti sul territorio nazionale e locale.

La sponsorizzazione prevede la visibilità del brand SumUp nello stadio del Palermo “Renzo Barbera” e all’interno di appositi spazi pubblicitari messi a disposizione dalla società calcistica, nonché la possibilità per SumUp di organizzare eventi o altri format promozionali in collaborazione con i calciatori del Palermo e di concordare l’utilizzo del marchio del club per le proprie attività di marketing e comunicazione. In questo modo le due società potranno rinsaldare ulteriormente il proprio legame, confermando l’attitudine comune a sviluppare il proprio brand a livello internazionale investendo sui valori di innovazione, su un team giovane e sul fare squadra per raggiungere i propri obiettivi. Mirando a consolidare la relazione con i commercianti siciliani, questa partnership porterà vantaggi ad hoc per il loro business con promozioni e offerte dedicate e personalizzate, concepite da SumUp appositamente per i merchant sul territorio.

La partnership con il Palermo FC, inoltre, è particolarmentestrategica per SumUp. Negli ultimi anni le province siciliane hanno mostrato una sempre maggiore propensione al cashless: a Ragusa, Messina, Trapani e Palermo si riportano le più alte percentuali di pagamenti senza contatto con carte o smartphone; a Caltanissetta, Palermo, Catania, Ragusa e Messina nel 2023 sono stati registrati tra gli scontrini cashless più bassi d’Italia, a confermare la crescita dei pagamenti digitali in tutta l’isola.

Come conferma Marc-Alexander Christ, Co-founder di SumUp : “La Sicilia rappresenta un focus fondamentale per SumUp: la partnership con il Palermo FC mira a rafforzare la nostra presenza locale dove, tra le ambizioni di crescita, c’è quella di potenziare la collaborazione con i commercianti siciliani attraverso la creazione di offerte personalizzate per il loro business. In questo ci aiuterà legare il nostro nome a quello del Palermo FC, squadra storica che ha una relazione salda con i tifosi e un’ottima reputazione anche a livello globale. Da luglio 2022, infatti, il Club è parte del City Football Group, una delle holding sportive più importanti al mondo: questa collaborazione permette quindi a una realtà internazionale come SumUp di espandere i propri obiettivi nel contesto territoriale siciliano, allo stesso tempo con lo sguardo rivolto ai mercati al di fuori dell’Italia e dell’Unione Europea.”

“Siamo orgogliosi di condividere parte del nostro percorso con SumUp, con cui condividiamo la visione, con una spiccata tendenza all’innovazione e l’orientamento all’efficienza per creare sempre più opportunità di crescita dell’intero sistema. La collaborazione con un operatore di livello globale come SumUp è un ulteriore passo verso lo sviluppo del brand Palermo verso scenari internazionali”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato del Palermo F.C. Giovanni Gardini.

SumUp, azienda attiva a livello globale nella tecnologia finanziaria, permette alle imprese di tutte le dimensioni di ricevere pagamenti in modo rapido e semplice, sia in negozio che online, e di gestire le attività in maniera integrata attraverso un ecosistema completo di soluzioni di business. L’ampia suite di prodotti include i POS mobili, il registratore SumUp Cassa Pro, il Conto Aziendale gratuito, il digital wallet SumUp Pay e la SumUp Card, la soluzione di e-commerce Negozio Online, e ancora i Pagamenti via Link e gli strumenti di Fatturazione.

La mission di SumUp è sostenere i commercianti offrendo loro strumenti semplici, convenienti e adatti alle loro esigenze per gestire tutte le attività quotidiane, dai pagamenti in store e online al monitoraggio delle proprie finanze, fino alle relazioni con i clienti. L’obiettivo è supportare ogni merchant nel promuovere l’innovazione all’interno della propria impresa, garantendo le stesse opportunità a tutti i tipi di business eguidando, così, un cambiamento positivo.

SumUp è l’azienda leader a livello globale nella tecnologia finanziaria che ha l’obiettivo di creare un mondo in cui i piccoli commercianti possono avere successo facendo ciò che amano. SumUp supporta oltre 3,5 milioni di commercianti in più di 30 mercati in Europa, Stati Uniti e America Latina, con strumenti e servizi pensati e realizzati appositamente per micro e nano imprese. SumUp offre alle piccole imprese un toolkit completo per gestire e far crescere le loro attività. L’ampia suite di prodotti include terminali hardware proprietari, SumUp Conto Aziendale e SumUp Card, e-commerce, pagamenti a distanza, fatturazione e registratori di cassa per i punti vendita. Con l’intento di valorizzare il proprio successo per rendere il mondo un posto migliore, SumUp si è impegnata a donare l’1% dei futuri ricavi netti a cause ambientali. (fonte: Palermo FC)