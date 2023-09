Il Pordenone calcio (ex Serie C) non si iscriverà alla Serie D. Permane l’impegno economico a sostegno del vivaio giovanile

Il Pordenone calcio fallisce anche l’iscrizione in serie D, dopo che la dirigenza guidata dal presidente-imprenditore Mauro Lovisa aveva alzato bandiera bianca a fine stagione (dopo la retrocessione in serie C).

Gli sponsor principali dei neroverdi infatti non hanno voluto garantire il supporto economico previsto (inizialmente solo in caso di conferma di iscrizione alla LND). Di conseguenza il club friulano ha deciso di rinunciare anche all’iscrizione al campionato di Eccellenza. Proseguirà invece l’impegno della dirigenza nel settore giovanile. Da qui la conferma del versamento di 360mila euro (da parte dello stesso Lovisa) nelle casse societarie.

Nel frattempo nelle ultime ore è stata depositata, in tribunale, una memoria integrativa che va a modificare il piano concordatario, equiparando di fatto tutti i dipendenti della società (a seguito dell’accordo saltato con gli ex tesserati).