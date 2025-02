Successo per lo Sponsor Day 2025: oltre 70 aziende partner del Cesena FC

Numeri da record hanno premiato la nuova edizione dello Sponsor Day, l’ormai tradizionale evento B2B riservato ai partner del Cesena FC e andato in scena oggi all’Orogel Stadium Dino Manuzzi.

Sono state infatti 72 (con una crescita dell’80% rispetto a un anno fa) le aziende che si sono date appuntamento presso la clubhouse bianconera per dare vita ad oltre 400 incontri one to one, nel contesto di una giornata dedicata allo sviluppo del business e delle relazioni.

Ad aprire lo Sponsor Day ed accogliere i partecipanti sono state le parole del Direttore Generale bianconero, Corrado Di Taranto, presente insieme a Nicholas Aiello, in rappresentanza della proprietà del club bianconero, al consigliere Massimo Agostini e alla Head of Marketing Claudia Gatti: “È un piacere riscontrare una partecipazione così importante a questo appuntamento, dedicato allo sviluppo di nuove opportunità di business tra i partner del Cesena FC, e sono orgoglioso che dalla passione comune per questi colori possano nascere nuove partnership commerciali. Il vostro contributo è fondamentale per il Club e con questo evento desideriamo mettervi nelle migliori condizioni di vivere un’importante ed esclusiva occasione di networking e poter contribuire alla crescita del vostro business.”

Parole a cui hanno fatto da eco quelle di Gianluca Padovani, Direttore Generale di Pubblisole, concessionaria pubblicitaria ufficiale del Cesena FC: “La presenza di quasi quaranta aziende già partecipanti alle edizioni precedenti conferma l’unicità di questo format, pensato per facilitare il primo contatto tra le imprese partner del club bianconero, un’opportunità spesso difficile da cogliere nella quotidianità lavorativa. Allo stesso tempo, ci gratifica l’adesione di tanti nuovi partner, che in questa giornata hanno potuto toccare con mano come il vero valore aggiunto di una relazione con il Cesena FC sia la possibilità di fare rete”.