Vrenna (Crotone): “Campionato falsato!”

Cresce il malcontento tra i presidenti della Lega Pro per ciò che sta avvenendo soprattutto nel girone C della Serie C.

Nella mattinata di venerdì, in casa Crotone, in conferenza stampa, invece del proprio tecnico si è presentato il presidente Gianni Vrenna. Il match di sabato 1 marzo contro il Taranto non si giocherà per decisione della Lega Pro vista la nota del Procuratore Federale che ha notificato al club rossoblù l’avviso di conclusione delle indagini nel procedimento disciplinare instaurato a seguito di una segnalazione della Co.Vi.So.C.

“È giunto il momento in cui il Crotone deve dire la sua” – ha dichiarato il presidente – “ritengo che il campionato cosi sia falsato e a farne le spese puntualmente siamo noi che operiamo nel pieno rispetto delle regole. È già successo in passato quando siamo stati penalizzati in Serie A e proprio pochi giorni fa è stato rinviato a giudizio il Chievo Verona, e due anni fa, quando siamo arrivati secondi in C ma siamo stati costretti a stare fermi un mese prima di iniziare i playoff perché alcune squadre non erano in regola con i pagamenti. Ora dico basta! Mettiamo mano alla riforma del campionato, altrimenti non ho più intenzione di investire nel calcio”. (fonte: MondoRossoblu)