Su SkySport24 i sorteggi dei gironi di UEFA Champions League ed Europa League

Oggi, giovedì 1° ottobre, e domani venerdì 2 a Ginevra, in Svizzera, si terranno i sorteggi della prossima competizione, rispettivamente, di UEFA Champions League e UEFA Europa League. Sorteggi da seguire in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 24. Domani a partire dalle 16.45 sarà il turno della Champions League. In studio, Mario Giunta insieme a Paolo Condò e Alessandro Costacurta. Venerdì, per l’Europa League, appuntamento dalle 12.45 con Leo Di Bello e Riccardo Trevisani e Beppe Bergomi. Live anche in streaming su skysport.it e news in tempo reale sull’App Sky Sport. La visione dei sorteggi è disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming live su NOW TV.

Sky trasmetterà tutti gli incontri della UEFA Champions League. Percorso iniziato già con i match dei playoff e che ripartirà con la fase a gironi il 20 e 21 ottobre, per un totale di 137 incontri complessivi, oltre 250 ore di eventi live (con una selezione di match in 4K HDR) e Diretta Gol per vivere gli incontri in contemporanea, fino alla finale del 29 maggio 2021. A raccontare il sogno europeo della Champions League, con quattro italiane ai nastri di partenza (Juventus, Inter, Lazio e Atalanta), ci sarà Anna Billò. Per la UEFA Europa League, torneo che ripartirà il 22 ottobre con la fase a gironi, Sky seguirà in diretta tutti i match (in totale 205 partite in onda anche grazie a Diretta Gol), fino alla finale del 26 maggio 2021. Alla guida degli studi pre e post partita dell’Europa League ci sarà Leo Di Bello. Due le italiane sicuramente al via della fase a gironi, AS Roma e SSC Napoli.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

sorteggio gironi

giovedì 1° ottobre

ore 16.45, Sky Sport Football e Sky Sport 24

UEFA EUROPA LEAGUE

sorteggio gironi

giovedì 2 ottobre

ore 12.45, Sky Sport Football e Sky Sport 24