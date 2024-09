Starcks.io diventa official partner del Parma calcio (Serie A)

Parma Calcio (Serie A) ha annunciato la collaborazione con Starcks, la piattaforma digitale attiva in Italia nel mercato dei token sportivi dei calciatori. Starcks, durante la stagione sportiva 2024/25, sarà “Official Partner“ dei “ducali” e l’accordo con il club, che combina la sua tradizione calcistica con l’innovazione del partner, permetterà ai tifosi di vivere nuove emozioni e seguire, grazie al listing sulla piattaforma https://starcks.io/, il successo digitale dei talenti gialloblu.

Starcks, piattaforma nel settore dei digital asset legati al calcio, si distingue per il suo impegno nell’acquisizione e nella gestione dei diritti digitali in modo trasparente e conforme alle normative vigenti. La partnership, in aggiunta, prevede la creazione di prodotti che potranno essere erogati direttamente dalla piattaforma.