Sporteconomy Jersey Sponsor Index (2024/25): le sponsorship di maglia calano del 15%. Milan al primo posto della classifica

Cala il valore complessivo dello sponsor di maglia in Serie A, e il Milan strappa alla Juve il primato dopo 15 anni. Sono questi i dati principali dello “Sporteconomy Jersey Sponsor Index”, indagine di riferimento nel settore della ‘jersey-sponsorship‘ giunta alla sua quindicesima edizione.

La Serie A – secondo la ricerca dell’omonima agenzia online giornalistica – vale dopo la prima giornata di campionato, 184 milioni di euro in sponsorizzazioni di maglia: si tratta di una battuta d’arresto, poiché il dato segna un calo del -15% rispetto alla precedente stagione. Dopo 90′, e in attesa che tre club chiudano accordi per il main sponros, la Serie A 2024-25 si ferma a 184,2 milioni di euro, rispetto agli oltre 213 della precedente stagione. Al momento, va però notato, 3 squadre, Juventus, Lazio e Verona, sono scese in campo senza un contratto di sponsor principale (ovvero il format più visibile e remunerativo tra quelli commerciali disponibili) su base stagionale; l’Hellas ha infatti siglato un accordo solo per una gara nel match interno contro il Napoli (con 958 Santero, ditta piemontese di di vini). Il valore medio di investimento per marchio è di 3,17 milioni di euro, con solo 11 sponsor su 58 in grado di superare questo barrage economico. (nella giornata di domani un nuovo approfondimento sul tema)