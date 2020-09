Premier League: Paddy Power paga la retrocessione del Fulham dopo tre giornate di campionato

Secondo quanto riporta l’agenzia specializzata Agipronews, il bookie irlandese Paddy Power ha già pagato chi aveva scommesso sulla retrocessione del Fulham, dopo sole tre giornate dall’inizio della Premier League. La formazione londinese, appena risalita dal Championship ha iniziato nel peggiore dei modi la stagione agonistica, con tre sconfitte in altrettante gare di campionato (tre gol realizzati e 10 incassati, solo il West Bromwich Albion ha fatto peggio: 11 reti subite).

Non è la prima volta che un bookmaker d’oltremanica paga in anticipo sulle scommesse fatte sulla Premier League. Nel 1998, il co-proprietario di Betfred, Fred Done, perse 500mila sterline pagando in anticipo il Manchester United campione d’Inghilterra prima che il titolo finisse nelle mani dell’Arsenal. La storia si è poi ripetuta nel 2012 quando Done ha perso nuovamente una cifra simile sempre pagando le scommesse sui Red Devils vincitori della Premier ma sconfitti, all’ultima giornata, dai cugini del Manchester City.