Sporteconomy al workshop Feralpisalò sul tema “Calcio e Business”

A margine della “Steel Cup – IV Trofeo Pasini” (vi hanno partecipato oltre al club del Presidente Pasini anche la Virtus Entella e l’US Cremonese, che ha vinto alla fine il torneo in esame), tenutasi sabato scorso allo stadio “Turina”, ospite per il primo momento di coinvolgimento dei partner è stato Marcel Vulpis, direttore di Sporteconomy.it (nella foto in primo piano), corporate media partner Feralpisalò per la stagione sportiva 2020/21. Il tema era più che mai attuale: “Calcio e business: lo sport come rilancio per il sistema Paese” (insieme al presidente della Feralpisalò – Giuseppe Pasini e al direttore sviluppo strategico, marketing e commerciale della Lega Pro, Paolo Carito).

“Grande piacere lavorare con Feralpisalò perché è molto strutturata sotto il profilo del marketing, della comunicazione e delle strategie di supporto alle aziende partner. Diventa quindi per noi facile da un lato e bello dall’altro e siamo orgogliosi di essere partner per questa bellissima nuova stagione di Serie C”

“La corporate communication è importante ed in Italia sta crescendo tantissimo in tutte le serie calcistiche. La Feralpisalò da questo punto di vista ha da subito colto l’opportunità legandosi al marchio SportEconomy e viceversa. Ci sarà ampia visibilità per il club e le aziende partner e noi andremo a caratterizzare la nostra verticalità nel mondo della comunicazione giornalistica applicata all’economia dello sport.”