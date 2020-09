Sporteconomy debutta come sleeve sponsor del Feralpisalò in occasione della Steel Cup 2020

In occasione della 1a edizione della “Steel Cup” (trofeo calcistico che ha riunito 3 club/territori che hanno nella produzione-lavorazione dell’acciaio il proprio core-business), tenutasi lo scorso sabato allo stadio “Lino Turina” di Salò, ha debuttato la “corporate media partnership” dell’agenzia Sporteconomy a supporto della Feralpisalò (club di Lega Pro) del presidente Giuseppe Pasini.

Il brand Sporteconomy è apparso pertanto per la prima volta sul backdrop della sala stampa della Feralpisalò, sui Led bordocampo, e soprattutto sulla maglia da gara dei “Leoni del Garda” (nella posizione di sleeve sponsor – nella foto in primo piano). Per la cronaca, il club del patron Pasini ha conquistato la finale (dopo aver superato ai rigori la Virtus Entella) contro l’U.S. Cremonese (vincitrice alla fine della Steel Cup 2020). Al termine del triangolare il direttore dell’agenzia (Marcel Vulpis) ha consegnato il “premio stampa” al calciatore Gianluca Gaetano della Cremonese, votato dagli addetti ai lavori come “MVP” dell’evento.

Nel pomeriggio Sporteconomy ha moderato un momento B2B, aperto esclusivamente agli sponsor della Feralpisalò e ai vertici di Virtus Entella/US Cremonese, sul tema del futuro dello sport-business.