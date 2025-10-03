Sponsor – Nasce la nuova “Athora Serie A Women” 2025/26.

La partnership con la Divisione Serie A Femminile Professionistica della FIGC avrà durata biennale a partire dalla stagione 2025/26.

Athora Italia, Compagnia assicurativa vita parte del Gruppo Athora, tra i leader europei nel risparmio assicurativo e nella previdenza, ha annunciato l’accordo raggiunto con la Divisione Serie A Femminile Professionistica della FIGC come nuovo Title Partner della Serie A Women. La partnership, di durata biennale, prenderà il via il 4 ottobre, all’avvio del nuovo campionato 2025/26, rinnovato nel format con 12 club al via, e che avrà quindi la denominazione di Serie A Women Athora.

Con questa iniziativa, Athora Italia intende sostenere lo sviluppo di un movimento in forte crescita, con una fan base che nel 2024 ha superato i 10 milioni di tifosi e ha registrato una crescita del 130% negli ascolti televisivi, contribuendo a dare visibilità a talenti e storie che incarnano il futuro.

L’accordo è stato siglato dalla Presidente della Serie A Women Federica Cappelletti e dall’Amministratore Delegato di Athora Italia Jozef Bala, e presentato durante una conferenza stampa che si è svolta a Roma, nella sala Paolo Rossi della sede della FIGC, aperta dall’intervento del Presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

“Lo sviluppo del calcio femminile italiano (da 15 a 70 mila tesserate in pochi anni, nda) passa anche attraverso partnership di questo valore – ha dichiarato il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina –. Credere e investire nella Serie A Women vuol dire avere visione e abbracciare il futuro con convinzione. Ringrazio quindi Athora Italia per aver creduto in questa progettualità e sono convinto che insieme otterremo i riscontri auspicati. Il calcio femminile è un asset strategico e prioritario per la Federazione, che si impegna a valorizzarlo attraverso un rafforzamento continuo del proprio programma dedicato alla crescita del movimento. Il nostro approccio, così trasversale e basato anche sul miglioramento della formazione tecnica, l’innalzamento dei criteri organizzativi, le iniziative commerciali e di comunicazione, sono convinto continuerà a generare un entusiasmo che, grazie a collaborazioni con aziende di prestigio come Athora Italia, contribuirà alla contaminazione positiva della società civile in termini di pari opportunità e di empowerment femminile”

“Con questa partnership non solo sosteniamo un torneo in forte ascesa, ma abbracciamo una visione più ampia”, ha dichiarato Jozef Bala, Amministratore Delegato di Athora Italia. “La Serie A Women è per noi una piattaforma per raccontare il futuro, in un contesto in cui lo sport diventa leva di progresso. Ringraziamo la Divisione Serie A Femminile Professionistica della FIGC e la Presidente Cappelletti per la fiducia accordataci, siamo certi di poter rappresentare al meglio i valori che ci uniscono e di consolidare ulteriormente il nostro posizionamento sul territorio nazionale come brand affidabile e vicino alle persone”.