Lotus è il nuovo official timekeeper della Lega Basket A (stagione 2025/26).

La Lega Basket Serie A ha annunciato la partnership con Lotus, brand del gruppo Festina, che sarà Official Timekeeper del Campionato LBA 2025-26.

Per Lotus si tratta di un ritorno nel mondo LBA: il legame con il Gruppo Festina era già stato avviato in occasione della Supercoppa 2020, e si rinnova ora con un accordo che porterà il marchio ad essere protagonista per l’intera stagione.

Il logo Lotus sarà presente sui campi dei club LBA e sui canali digital e social della Lega, rafforzando così la visibilità del brand e la connessione con gli appassionati di basket in tutta Italia.

La partnership con la Lega Basket Serie A rappresenta per Lotus molto più di una sponsorship: è l’incontro tra due mondi che condividono valori comuni come passione, energia e spirito di squadra.

“Per Lotus essere l’Official Time Keeper del Campionato LBA 2025-26 significa avere l’onore e la responsabilità di scandire i momenti più emozionanti di una stagione che promette spettacolo e adrenalina – ha dichiarato Lucia Carbonato, Head of Marketing di Festina Italia –. Con questo accordo, Festina Group riafferma il proprio impegno nello sport e consolida la posizione di Lotus come brand vicino alle emozioni autentiche, al dinamismo e allo stile che caratterizzano il grande basket, scandendo il tempo delle passioni di milioni di spettatori in tutta Italia.”