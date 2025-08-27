Sponsor – Il Brugge si lega a Betsson.sport fino al 2028

Il Club Brugge, squadra militante nel massimo campionato di calcio belga (la Jupiler Pro League), ha annunciato di aver esteso l’accordo con Betsson.sport (in Italia sulla maglia dell’FC Inter) come main partner fino al 2028.

“È una grande soddisfazione avere Betsson.sport come nostro Front of Shirt partner – ha dichiarato Stijn Vermoere, direttore commerciale del Club Brugge -. Ci auguriamo che i nostri valori condivisi e lo spirito innovativo possano rafforzarsi ancora di più. Inoltre, è un valore aggiunto assoluto poter scambiare conoscenze ed esperienze con altri partner di Betsson Group, come Inter e Boca Juniors“.

“Stabilire una partnership con il Club Brugge, una società dalla storia importante, con forti valori e tifoseria eccezionalmente fedele – ha aggiunto Timothy Mastelinck, CCO di Betsson Group Belgio – rappresenta una tappa fondamentale per noi. Non vediamo l’ora di sostenere le future ambizioni del club e rafforzare i nostri legami con i tifosi di calcio in tutto il Belgio”. (fonte: Agimeg.it)