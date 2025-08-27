Marketing – Davanti tyres prosegue il sodalizio con l’Everton FC (EPL).

Davanti Tyres, brand britannico di pneumatici, ha rinnovato la partnership commerciale con l’Everton con un nuovo accordo pluriennale. Davanti è nuovamente l’“Official Tyre Partner” dell’Everton (un sodalizio che si conferma di anno in anno ormai dal lontano 2017). Previste nuove attività mirate di fan engagement e di exposure all’Hill Dickinson Stadium.

Alcune stagioni fa, ad esempio, Davanti (con sede a Newton-le-Willows, nel Merseyside, ad appena 20 miglia dalla città di Liverpool, sede storica dell’Everton) ha ideato un contest per identificare “il calciatore più veloce” su una pista che riproduceva, in scala, un autodromo con sei macchine telecomandate. Alla fine il trofeo fu conquistato da Theo Walcott (attaccante dell’Everton dal 2018 al 2021), che superò, in questa speciale gara automobilistica, altri cinque “compagni” (parteciparono all’inedita sfida tre calciatori e tre calciatrici dell’epoca).

Mark Rollings, Chief Partnerships Officer dell’Everton, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership con Davanti Tyres, un marchio che condivide la nostra ambizione, la nostra passione e il nostro impegno per l’eccellenza. Negli ultimi otto anni, abbiamo realizzato attivazioni di successo, raccontato storie di grande impatto per la comunità e portato il marchio Davanti Tyres a milioni di persone in tutto il mondo. Questo nuovo accordo è una testimonianza della fiducia e dei risultati che abbiamo costruito insieme e siamo entusiasti di questa opportunità di portare le cose a un livello superiore.”

Peter Cross, CEO di Davanti, ha sottolineato: “L’Everton è un partner prezioso dal 2017, che ci ha aiutato ad espandere la nostra presenza e a coinvolgere il pubblico in tutto il mondo. Nel corso degli anni, la partnership ci ha permesso di entrare in contatto con milioni di tifosi attraverso campagne innovative, momenti memorabili durante le partite e un impegno condiviso nei confronti della nostra comunità locale e dell’eccellenza. Il seguito globale del Club, i forti valori del marchio e le prospettive ambiziose si allineano perfettamente con i nostri, e siamo entusiasti di sfruttare questo slancio ed esplorare nuove opportunità insieme in questo prossimo capitolo della nostra partnership.”