Sponsor – Adidas si lega al Liverpool per i prossimi 5 anni

(di Valerio Vulpis) – Oggi è stato ufficialmente annunciato il ritorno della partnership tra il Liverpool FC e Adidas come fornitore tecnico, a partire dalla stagione 2025/2026. Questo accordo segna la fine della collaborazione quinquennale con Nike (nella foto in primo piano una immagine di archivio), che aveva scelto i “Reds” per posizionarsi nel mercato britannico delle sponsorship tecniche.

Il nuovo contratto con Adidas è valutato oltre 60 milioni di sterline a stagione (circa 71 milioni di euro), con un accordo quinquennale valido fino alla stagione 2029/2030 (si stimano incassi complessivi nell’arco temporale in esame superiori ai 350 milioni di euro).

Rispetto al precedente accordo con la casa dell’Oregon (USA), che garantiva 30 milioni di sterline all’anno più una royalty del 20% sulle vendite nette, l’intesa con Adidas rappresenta un significativo incremento dei ricavi per il club UK di Premiership (nettamente primo nella classifica provvisoria di EPL con ben 70 punti e 15 di vantaggio sui “Gunners”).

Questo ritorno di Adidas come sponsor tecnico del Liverpool rappresenta un ritorno alle origini, poiché le due parti avevano già collaborato in passato, precisamente tra il 1985 e il 1996 e successivamente dal 2006 al 2012 (una delle divise prodotte nel periodo esaminato).

La nuova partnership prevede la fornitura di divise per tutte le squadre maschili, femminili e giovanili del Liverpool FC. L’accordo entrerà in vigore il 1° agosto 2025, con le nuove divise Adidas previste per la stagione 2025/2026. I dettagli delle nuove maglie da gioco (home ed away) saranno svelati attraverso i canali ufficiali (con particolare attenzione ai social media) a partire dalla prossima estate.

Il recente accordo tra il Liverpool e Adidas, del valore di oltre 60 milioni di sterline all’anno, ha suscitato interesse, da parte degli addetti ai lavori, riguardo ai contratti di sponsorizzazione tecnica più remunerativi nel calcio (sicuramente nella top 5 a livello internazionale).

Ecco una panoramica delle principali sponsorizzazioni tecniche abbinate a top club di calcio (in Inghilterra e in Italia):

1. Manchester United e Adidas: Nel 2015, il Manchester United ha firmato un contratto decennale con Adidas del valore di 75 milioni di sterline all’anno, per un totale di 750 milioni;

2. Manchester City e Puma: Il Manchester City ha un accordo con Puma che ammonta a 65 milioni di sterline all’anno;

3. Chelsea e Nike: Il Chelsea collabora con Nike con un contratto da 60 milioni di sterline all’anno;

4. Arsenal e Adidas: L’Arsenal ha un accordo con Adidas del valore di 75 milioni di sterline all’anno;

5. Inter e Nike: L’Inter ha rinnovato la sua partnership con Nike (fino al 2031), con un contratto che prevede un investimento significativo pari a 20 milioni di euro annui, per arrivare a superare il tetto dei 30 milioni con i “bonus”. Sul mercato “domestico” l’investimento più importante, però, è quello che lega,sempre il marchio Adidas alla Juventus FC, con un valore stagionale vicino ai 46 milioni di euro (cifra rivista al ribasso, in questo campionato, per il mancato ingresso dei bianconeri nelle Coppe Europee).