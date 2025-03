Tecno Crane è official partner del Calcio Padova (Lega Pro) per la stagione 2024/25

Tecno Crane entra nella “famiglia” degli official partner del Calcio Padova (Lega Pro/Girone “A”). Fondata nel 2008, Tecno Crane (nella foto il logo aziendale) è un’azienda specializzata nella vendita, noleggio e assistenza di gru edili, punto di riferimento per imprese e professionisti del settore delle costruzioni. Con un parco macchine di più di 160 gru, offre soluzioni tecnologicamente avanzate, garantendo affidabilità, sicurezza e prestazioni elevate in ogni progetto.

“Abbiamo scelto di sostenere il Calcio Padova perché crediamo e ci facciamo guidare ogni giorno dagli stessi valori: impegno, determinazione e spirito di squadra. Proprio come nel calcio, anche nel settore edile il successo nasce dalla passione, dalla collaborazione e dalla capacità di affrontare le sfide con tenacia e ambizione.” – si legge in una nota aziendale.