Spadafora (MinSport): in arrivo i gol in chiaro al termine delle gare di Serie A

Novità in arriva per questa parte finale del campionato. La novità dei gol in chiaro, subito dopo il termine dei match di Serie A, arriva direttamente da Palazzo Chigi. Ad annunciarlo, sulla pagina personale di Facebook, è stato lo stesso ministro per le Politiche Giovanili e Sport, Vincenzo Spadafora.

Goal in chiaro per tutti

Fino alla fine del campionato di Serie A ci sarà un’importante novità, come forse avete già avuto modo di vedere nelle scorse sere: grazie alla collaborazione della Lega Serie A e alla disponibilità dimostrata da Sky, DAZN, Rai e Mediaset, che ringrazio.

Considerata la sospensione del Campionato e la ripresa con un calendario diverso da quanto previsto, alle solite finestre previste finora del mercoledì e della domenica si aggiunge la possibilità di trasmettere i goal e le immagini salienti in chiaro, ogni giorno in cui ci saranno partite, sui canali Rai dalle 21.30 e sui canali Mediaset dalle 23.45.