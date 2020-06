Paddy Power pronto a piantare 6mila alberi per ogni sconfitta dell’Arsenal

Paddy Power torna a stupire a livello di creatività marketing. Il bookie irlandese (già regional partner dei Gunners dal 2013 al 2016) ha promesso di piantare 6mila alberi ogni volta che l’Arsenal non riuscirà a vincere in Premier League durante questa parte finale della stagione. Il 25enne difensore spagnolo dell’Arsenal Hector Bellerin (nella foto sotto – collegata ad un post su Twitter) aveva inizialmente promesso di donare 3mila alberi per ogni vittoria dell’Arsenal, ma, nelle prime due partite dalla ripresa della stagione, i Gunners (attualmente noni in classifica ad appena 43 punti) hanno perso due volte. In questo contesto, si legge su Agipronews, l’operatore non ha perso l’occasione per trasformare la situazione in una nuova opportunità di marketing e comunicazione esterna.