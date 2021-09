Southampton FC, nuovo accordo: learncrypto.com sarà Official Training Kit Partner

(di Edoardo Lazzari) – La piattaforma online learncrypto.com sarà il nuovo partner economico del Southampton Football Club. Attraverso un comunicato diramato venerdì 24 settembre sul sito ufficiale della squadra inglese, il club militante in Premier League ha annunciato la piattaforma educativa online come nuovo provider dei kit di allenamento della squadra per l’intera stagione 2021-2022: le nuove divise da allenamento, prodotte da Hummel, hanno già debuttato nella sconfitta casalinga dei Saints contro il Wolverhampton (0-1) di domenica 26 settembre.

Learncrypto è una piattaforma non-profit online fondata da Yolo Group e da altri leader del settore delle critpovalute tra cui Sportsbet.io, main sponsor del Southampton nella stagione odierna. Nel comunicato del club Sarah Batters, direttore del marketing e delle partnerships dei Saints, ha così commentato il nuovo accordo: “Siamo orgogliosi di essere partner con lerancrypto.com, una piattaforma non-profit di educazione al mondo cripto che fornisce le opportunità di imparare di più riguardo le tecnologie blockchain e cripto, in un momento in cui il settore sta crescendo esponenzialmente”. “Crediamo nel potere delle criptovalute e nella tecnologia blockchain come strumento per migliorare le vite di milioni di persone nel mondo – ha dichiarato Roman German, Chief Product Officer di Yolo Group – e il primo passo verso questo miglioramento è l’educazione. Ecco perché siamo orgogliosi di collaborare con learncrypto.com e Southampton FC per diffondere l’impatto positivo che le criptovalute possono avere”.

La permanenza in Premier League (15imo posto in classifica) e l’inattesa semifinale di FA Cup raggiunta nella stagione 2019-2020 fanno da contraltare a due ottimi accordi economici, quello quinquennale raggiunto con lo sponsor tecnico Hummel a gennaio ed il rinnovo ad aprile con il main sponsor Sportsbet.io (più di 7.5 milioni di sterline l’anno per cinque stagioni – nella foto in primo piano), definito dallo stesso club come “la più grande partnership di sponsorizzazione della storia del club”.