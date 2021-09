DAZN: TORNA LA “MILANO BOXING NIGHT”

Venerdí 1 ottobre la grande boxe torna a essere protagonista all’Allianz Cloud (ex Palalido) di Milano a partire dalle 18:45. Sarà nuovamente il capoluogo lombardo a ospitare l’evento di pugilato, frutto della joint venture pluriennale tra Matchroom Boxing Italy, OPI Since 82 e DAZN.

Saranno ben 7 gli incontri in programma, con alcuni tra gli atleti emergenti più interessanti del panorama pugilistico italiano. La main card, a partire dalle 22:00 circa, vedrà in palio 3 titoli internazionali.

Dopo la convincente vittoria per knockout tecnico all’ottavo round sullo spagnolo Cesar Nunez, lo scorso 26 febbraio all’Allianz Cloud, Daniele Scardina (19-0 con 15 KO) torna sul ring dello storico impianto milanese per affrontare il tedesco Jurgen Doberstein (26-4-1 con 7 KO) per il vacante titolo intercontinentale WBO dei pesi supermedi, sulla distanza delle dieci riprese.

Inoltre, l’imbattuto campione d’Italia dei pesi welter Nicholas Esposito (14-0 con 5 KO) difenderà per la prima volta il titolo contro Emanuele Cavallucci (12-3-1 con 4 KO) sulla distanza delle dieci riprese. Sempre per il titolo intercontinentale WBO, ma nella categoria dei pesi leggeri, l’ex campione d’Europa Francesco Patera (23-3 con 8 KO) sfiderà Devis Boschiero (48-6-2 con 22 KO). Il talentuoso peso superwelter Samuel Nmomah sfiderà l’ex campione d’Irlanda Craig O’Brien sulla distanza delle 8 riprese. Saliranno sul ring anche il peso supergallo Vincenzo La Femina (9-0) contro il più esperto Olexandr Yegorov (20-6-1) sulle 8 riprese, la fuoriclasse britannica Sandy Ryan (1-0) e l’albanese Reshat Mati (10-0).

Per la manifestazione DAZN mette in campo una grande produzione internazionale, con ben 8 telecamere puntate sul ring. La serata sarà trasmessa live e in modalità on demand in oltre 200 territori. Collegamento a partire dalle 18:45, oltre quattro ore di diretta per coprire ogni istante dell’evento. A presentare la serata Maria Pia Beltran, giornalista di DAZN, nata in Argentina e con numerosi anni di esperienza nel settore della comunicazione sportiva a livello internazionale, nonché corrispondente estera per Bein Sports Miami e Radio24 per le Olimpiadi di Sochi 2013 e Rio 2016.

Telecronaca affidata invece alla coppia formata da Giacomo Brunelli e dall’ex campione mondiale WBU e campione europeo dei pesi welter Alessandro Duran. Tra una sfida e l’altra, spazio alle interviste da bordo ring di Nicola Sechi.