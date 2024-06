Sold Out ad Hyrox Rimini in occasione di RiminiWellness: più di 5.500 iscritti in gara

Hyrox, ad un anno esatto dal debutto in Italia registra un nuovo sold out nella tappa di RiminiWellness, con 5.500 atlete e atleti in gara, per un totale di 50 nazioni partecipanti. Una crescita straordinaria (+450% rispetto alla prima edizione), che fa di Hyrox l’evento fitness competitivo più grande e partecipato d’Italia.

Ora, dopo Rimini, Hyrox è pronta ad annunciare la prima tappa italiana della stagione 2024/25: Hyrox Milano. L’evento, quest’anno in 2 giornate di gara, si svolgerà il 19 e 20 ottobre 2024, presso l’Allianz Mico.

Un programma ricco e coinvolgente, quello di Hyrox Rimini, con 2 giorni all’insegna dell’energia, della performance, della condivisione e del divertimento.

Durante la prima giornata alla RiminiWellness, il 31 maggio, ha avuto luogo l’Hyrox Open Day: l’evento pensato per dare la possibilità ai visitatori di RiminiWellness, agli appassionati e agli atleti, di scoprire e cimentarsi nella disciplina, effettuando dei workout propedeutici, e sfidandosi alla Wallball Unbroken Challenge, l’iniziativa a sostegno di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Nelle successive due giornate di competizioni invece, si sono svolte le gare:

1° GIORNO (1 giugno): HYROX Doubles Women, HYROX Men, HYROX Doubles Women PRO, HYROX Women PRO, HYROX Doubles Men PRO, HYROX Men PRO.

2° GIORNO (2 giugno): HYROX Doubles Men, HYROX Women, HYROX Doubles Mixed & tutte le HYROX Relays.

A vincere nella gara Pro Men è stato lo sloveno Alen Ploj, secondo il nostro Eugenio Bianchi, ex atleta di sci di fondo con 7 titoli mondiali nell’ambito FIS e tra i più forti atleti OCR al mondo. Nella gara Pro Women ha vinto invece la finlandese Petra Arvela, seconda l’italiana Viola Meccariello.

“Uno sviluppo straordinario per questo sport, resa tale anche grazie al format di gara inclusivo, pensato sia per i dilettanti sia per i professionisti di tutte le fasce di età, inclusi atleti con disabilità – ha dichiarato Niccolò Mornati, Director Summer Sports & Active Lifestyle di Infront Italy – Lo scorso anno HYROX debuttava a RiminiWellness con il primo evento in Italia con 1000 partecipanti, mentre negli scorsi due giorni abbiamo avuto 5.500 atlete e atleti in gara, per un sold out che ci inorgoglisce. Siamo molto soddisfatti del percorso intrapreso e dei successi registrati fino ad oggi, grazie allo straordinario lavoro fatto dal team di Infront e da Upsolut Sport, con la consapevolezza di aver posto delle ottime basi per uno sport che è destinato a crescere e a raggiungere vette sempre più alte”.

Un ringraziamento speciale ai nostri partner ufficiali HYROX: Puma, Myprotein, Garmin, Chiquita, Redbull, Cartijoint & Tendijoint, Nuncas, Omegor, Compex, Velites, Concept2 e Sr Burrito, che, con il loro coinvolgimento, hanno reso ancor più unico e memorabile l’evento HYROX Rimini e contribuiscono ogni giorno alla crescita di questo sport.

Prossima tappa: HYROX Milano, 19-20 ottobre 2024 (data di partenza delle iscrizioni: 4 giugno).