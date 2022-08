Socios.com acquista il 24,5% delle azioni di Barça Studios. Operazione del valore di 100 mln di euro

Il Barcellona ha ufficializzato, questa mattina, la vendita del 24,5% delle azioni di Barça Studios (localizzati ad appena 15 minuti dal Camp Nou) alla piattaforma internazionale Socios.com (già partner del club per la tokenizzazione della fan base mondiale), come annunciato dallo stesso presidente Joan Laporta.

“Il 24,5% del Barça Studios è stato ceduto per 100 milioni di euro al partner Socios.com”, ha spiegato ai media il presidente degli azulgrana, durante la conferenza stampa di presentazione di Jules Koundè. “I Barça Studios è un progetto nato per sviluppare NFTs, i fan token e il Metaverso del nostro club. È una vendita definitiva, anche se in qualche modo sarà possibile per il club poter rientrare in possesso delle azioni in oggetto”.

Un’operazione studiata soprattutto per provare ad alleggerire la situazione debitoria del club blaugrana, che aveva raggiunto, negli ultimi tempi, la quota record di 1,35 miliardi di euro, parallelamente alla cessione di alcuni pezzi pregiati della “rosa”.