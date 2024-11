Sky Sport scommette sul tennis: dopo le ATP Finals di Torino spazio alla Final 8 di Coppa Davis

Dopo le emozioni delle Nitto ATP Finals di Torino, concluse con il trionfo di Jannik Sinner, il “Gran Finale di Stagione” si appresta a vivere un nuovo, appassionante, evento: da domani, martedì 19 novembre, a Malaga andranno in scena le “Davis Cup Finals” 2024, con la confermata formula della “Final 8”. Si ritrovano dunque, sul veloce del Josè Maria Martìn Carpena, le otto Nazionali che hanno superato la fase di qualificazione: tra loro c’è la squadra che alzerà, domenica 24 novembre, la celebre “Insalatiera” della Davis Cup.

Copertura eccezionale su Sky e NOW, che trasmetteranno integralmente la “Final 8” a partire dai quarti di finale: domani Olanda-Spagna dalle 17, poi mercoledì 20 Germania-Canada dalle 12, giovedì 21 Stati Uniti-Australia dalle 10.30 e l’attesissima Italia-Argentina dalle 17. Venerdì la prima semifinale dalle 17, sabato la seconda dalle 13. Domenica la finalissima, dalle 16.

La squadra di telecronisti di Sky Sport che racconterà le partite da Malaga sarà composta da Elena Pero e Luca Boschetto. Al loro fianco, in telecronaca, Stefano Pescosolido e Laura Golarsa

Tutte le sfide saranno precedute da ricchi studi pre partita, mezz’ora prima dell’inizio del primo singolare, e seguite dagli studi di commento e analisi. In conduzione da Malaga Eleonora Cottarelli, insieme ad Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro. Sky Sport Tennis sarà il “campo centrale” per tutte le partite e gli studi pre e post, mentre gli incontri saranno in diretta anche su Sky Sport Uno. Al termine delle giornate di mercoledì, venerdì e domenica, inoltre, tre appuntamenti speciale con The Insider, che racconterà il “dietro le quinte” del torneo cogliendone, con immagini e interviste esclusive, gli aspetti più interessanti e curiosi.

Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, nella sezione dedicata alle Davis Cup Finals del sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite.