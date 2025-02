Sky Sport – La stagione SBK 2025 parte dall’Australia.

Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di Superbike, con il Mondiale 2025 che scatta in Australia. Parte la caccia a Toprak Razgatlioglu, campione del mondo 2024 con la BMW, con tante novità e tanti volti nuovi, come il ritorno di Bimota, motorizzata Kawasaki e tre volti nuovi: Ryan Vickers con Ducati Motocorsa, Bahattin Sofuoglu, nipote di Kenan che correrà insieme al team Motoxracing e Yari Montella, vicecampione di WSSP con Barni che fa parte del ricco contingente italiano composto da Nicolò Bulega (vicecampione del mondo 2024), Andrea Iannone, Danilo Petrucci, Axel Bassani e Andrea Locatelli. Il commento dei 12 round della stagione è affidato ancora una volta a Edoardo Vercellesi e Max Temporali,con la diretta delle sessioni dal circuito di Phillip Island in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.