Abodi (MinSport): Sabotaggio pista da bob Cortina atto vile

courtesy photo of Media Milano Cortina 2026

“Il sabotaggio avvenuto questa notte alla pista da bob, skeleton e slittino, che si sta ultimando a Cortina d’Ampezzo, è un atto vile e irrispettoso nei confronti di chi sta lavorando con competenza, determinazione e passione, ma è, soprattutto, un gesto criminale commesso da soggetti che pensavano di determinare un danno all’Italia, perché le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 rappresentano una grande opportunità che porrà la nostra Nazione al centro del mondo. È bene che si sappia che la Società Infrastrutture Milano Cortina – sotto il coordinamento del MIT – e le ditte che stanno lavorando nel cantiere stanno già riparando il grave danno procurato, grazie alle donne e agli uomini che giorno e notte si prodigano per rispettare l’impegno assunto di realizzare nei tempi previsti una delle piste più moderne e sostenibili al mondo. A loro va tutta la nostra riconoscenza. Mi auguro che i responsabili siano individuati a stretto giro, perché un atto così grave non sia solo stigmatizzato, ma anche punito, auspicando un ulteriore innalzamento del livello di controllo dell’area di cantiere”, lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.