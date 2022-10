Sky Sport: al via a Francoforte i sorteggi della fase a gironi delle Quali di Euro2024

Domani, domenica 9 ottobre, su Sky Sport 24 e in streaming su NOW sarà possibile seguire i sorteggi della fase a gironi delle Qualificazioni al Campionato Europeo 2024 per nazioni, con la fase finale in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

Sede dell’evento la città tedesca di Francoforte, nella cui urna ci saranno 53 nazionali, suddivise in 7 gironi, compresa l’Italia di Roberto Mancini, che arriva a questo sorteggio da testa di serie e in prima fascia, grazie alla recente vittoria del Gruppo 3 di Nations League.

Appuntamento dalle ore 12.15 su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, con la conduzione in studio di Mario Giunta, in compagnia di Matteo Marani e Paolo Assogna.

Le prime due classificate di ogni girone passeranno direttamente alla fase finale dell’Europeo, mentre altre tre nazionali avranno la possibilità di raggiungerla al termine degli spareggi che si disputeranno il 21 e il 26 marzo del 2024. In quanto paese ospitante, Germania già qualificata alla fase finale.

CALCIO: QUALIFICAZIONI EURO 2024

sorteggio fase a gironi

domenica 9 ottobre, ore 12.15

diretta Sky Sport 24 e in streaming su NOW