Scommesse sportive: dai telefoni all’online, come si sono evolute

Scommesse sportive e progresso tecnologico hanno raggiunto un’unione tale da avere difficoltà ad immaginarli separati. La Federazione Italiana Giuoco Calcio pubblica ogni anno dei report, che dimostrano la crescita delle scommesse in Italia e quanto il calcio, tra i vari sport, occupi una fetta importante sulla quale investire.

L’evoluzione delle scommesse online

Il fenomeno della digitalizzazione ha pian piano investito il mondo delle scommesse, fino a vedere il betting online diventare il business più solido dei bookmakers italiani.

Pur presentandosi oggi sotto l’accattivante forma di semplicissime app da installare e tenere sullo smartphone, comodamente a portata di mano, è lunga la strada che ha portato questo settore a essere così facilmente accessibile. Infatti, seppur da sempre molto frequentato, il mondo del gioco e delle scommesse online, fino a qualche decennio fa, non risultava adeguatamente regolamentato.

La normativa in vigore

Alla necessità di nuove norme in merito, il legislatore risponde con il decreto direttoriale 128 del 2002. Tale decreto dispone che per poter accettare le scommesse tramite apparati telefonici o telematici, il concessionario deve necessariamente stipulare un contratto con lo scommettitore, che si concretizza con l’apertura di un conto a lui intestato.

Tuttavia, sebbene l’innovativa modalità telematica porti dunque notevoli benefici per gli utenti, non è esente da rischi. Questi vanno prevenuti adottando le giuste regole di comportamento quando si approccia al mondo delle scommesse online.

Come ridurre i rischi delle scommesse e del gioco online

Col passare del tempo, complice anche il periodo di pandemia, i siti e le app di scommesse sportive hanno conosciuto un grande sviluppo e aumento dell’utenza. Stesso discorso vale per i siti di giochi da casinò online, che molto hanno a che spartire con il mondo delle scommesse sportive. Un esempio? Il profilo del giocatore tipo, che è simile in entrambi i casi (sono soprattutto uomini, provenienti dal Sud Italia, con la differenza che gli scommettitori hanno un’età media di 43 anni, mentre gli appassionati di casinò tra i 25 e i 34, oppure over 65).

Contestualmente alla crescita di questi due settori, si è assistito anche a un altro fenomeno, ossia la nascita di siti specializzati che offrono guide, trucchi e suggerimenti per giocare e divertirsi all’insegna della massima sicurezza.

Questi tipi di siti forniscono utili strumenti per comprendere come approcciare per la prima volta allescommesse sportive e al gioco online senza rischi, evitando truffe e sfruttando le possibilità offerte dalla rete. Un esempio è wisecasino.net, un portale dedicato, tra le altre cose, anche alla raccolta dei migliori bonus offerti dai vari bookmakers e casinò online.

Proprio questi bonus, presenti in numerosissimi siti, accolgono gli utenti insieme alla libertà di scommettere da dove e quando si vuole e alla possibilità di vedere in streaming molti degli eventi quotati.

Altri suggerimenti da tenere a mente per scommettere in sicurezza sono impostare un budget da investire nel gioco e nelle scommesse, e determinare degli orari precisi da dedicare a queste attività, per evitare di farsi prendere troppo la mano. Inoltre, è importante giocare sempre in totale lucidità. Si deve ricordare che il gioco è e deve rimanere un divertimento, pertanto è sempre bene evitare di esporsi a rischi inutili.