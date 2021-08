Si rinnova il sodalizio Sporteconomy-U.S. Lecce. L’agenzia “Business Media Partner” del club salentino

Sporteconomy e l’Alberto Morici (ha sostituito nei mesi scorsi il co-fondatore Marcel Vulpis eletto vicepresidente vicario della Lega Pro), si conferma “Business Media Partner” e ususfruirà di una serie di posizioni pubblicitarie dedicate all’interno dello stadio “Via del mare” di Lecce (in occasione di tutti i match interni). Rinnovata la partnership tra l’agenziae l’ U.S. Lecce , iscritta in questo nuovo campionato in Serie B (per l’intera stagione 2021/22). La struttura, diretta dal giornalista economico(ha sostituito nei mesi scorsi il co-fondatore Marcel Vulpis eletto vicepresidente vicario della Lega Pro), si conferma “” e ususfruirà di una serie di posizioni pubblicitarie dedicate all’interno dello stadio “Via del mare” di Lecce (in occasione di tutti i match interni).

“Prosegue pertanto un’intensa collaborazione con l’U.S. Lecce, di cui siamo orgogliosi di essere “Business Media Partner” in questa nuova stagione sportiva” spiega Alberto Morici neo direttore responsabile dell’agenzia Sporteconomy.it. “Intensificheremo la collaborazione con l’area commerciale guidata da Andrea Micati, tra i migliori marketing manager del calcio tricolore. Il club salentino è una delle realtà calcistiche più attente al territorio e allo sviluppo di accordi di co-marketing, come l’ultimo appena siglato con l’Unione Agricola Melissano (nuovo official wine dell’U.S. Lecce, nda). In questa stagione della ripartenza vogliamo essere al fianco dei giallorossi e del presidente Saverio Sticchi Damiani anche durante gli eventi di B2B dedicati alle aziende partner. In questo campionato racconteremo storie di marketing essenziali per lo sviluppo del progetto sportivo del club che rappresenta, da sempre, l’intero Salento”.