SFS (Social Football Summit) annuncia il lancio del nuovo logo e sito web

SFS (l’acronimo sta per Social Football Summit) ha annunciato un’importante evoluzione nel percorso di crescita dell’evento: il lancio del nuovo logo e del nuovo sito web.

Il nuovo logo di SFS (evento internazionale dedicato all’industria del calcio) incarna un’identità dinamica e moderna, rappresentando la missione di essere pionieri nell’industria del calcio. Il nuovo sito web di SFS, completamente rinnovato, offre un’esperienza utente migliorata e fornisce informazioni dettagliate su tutte le nostre iniziative.

Tra le novità del sito, SFS24 presenterà le date, i relatori e gli argomenti principali della settima edizione del summit. SFS Extra Time dedicata alla Start-Up Competition, uno spazio per le giovani imprese che innovano nel mondo del calcio. SFS Awards sarà la serata di gala per premiare l’eccellenza nella football industry con riconoscimenti per i migliori talenti e le innovazioni più significative. SFS Snack offrirà eventi più brevi e mirati in diverse città del mondo per approfondire tematiche specifiche. Infine, il Manifesto attraverso le SFS News esplorerà tematiche innovative sulla Football Industry, con approfondimenti e discussioni sulle ultime tendenze e innovazioni che stanno trasformando il calcio.

Questi cambiamenti segnano un nuovo capitolo per SFS. Con una rinnovata immagine e una piattaforma online migliorata, pronti a offrire un’esperienza ancora più ricca e coinvolgente per tutti i partecipanti. L’obiettivo è creare un ambiente dove professionisti, innovatori e appassionati di calcio possano connettersi, imparare e crescere insieme.

Il nuovo sito web è ora accessibile su [www.socialfootballsummit.com], dove è possibile esplorare come SFS sta plasmando il futuro dell’industria del calcio.

SFS è un evento internazionale dedicato all’industria del calcio, con un focus particolare su innovazione e le evoluzioni del settore. Fin dalla sua nascita nel 2018, il Social Football Summit si è affermato come il principale evento B2B internazionale in Italia per l’industria del calcio; una piattaforma essenziale per la condivisione di idee innovative, che fornisce formazione e facilita opportunità di networking tra professionisti, dirigenti e decision makers di vari settori, inclusi istituzioni, federazioni, leghe, club, marchi, media, aziende, startup e PMI. (fonte: SFS)