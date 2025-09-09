Eventi – SFS partner a Roma dell’International Summit on Sports and Medicine.

SFS rafforza il proprio impegno nella medicina sportiva avviando una prestigiosa partnership con Sports Doctors Network, rete internazionale di eccellenza nel settore. Questa collaborazione segna un passo decisivo nella volontà di SFS di contribuire attivamente all’innovazione e alla diffusione delle migliori pratiche di tutela della salute degli atleti, valorizzando competenze scientifiche e testimonianze dirette provenienti dai più importanti club calcistici europei. L’alleanza con Sport Doctors Network si concretizza con l’International Summit on Sports and Medicine, il primo evento in Italia (a Roma all’Olimpico il prossimo 17 settembre) che riunisce i medici sportivi della Champions League per condividere strategie, conoscenze e segreti della longevità atletica ai massimi livelli, provenienti da Real Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, Atletico Madrid, Juventus, AS Roma e altri grandi club europei, che condivideranno “in prima persona” i segreti della longevità degli atleti d’élite, offrendo testimonianze dirette dall’esperienza sul campo.

Dalle ore 09:00, lo Stadio Olimpico diventerà il centro mondiale della ricerca e dell’innovazione in ambito sportivo.

Medici delle più grandi squadre di calcio europee – Real Madrid, Chelsea, Bayern Monaco, Atlético Madrid, Nazionale femminile Italiana e Nazionale Croata – insieme a esperti internazionali e istituzioni, discuteranno di prevenzione, nutrizione, recupero, salute mentale, innovazione terapeutica e nuove tecnologie per lo sport.

Relatori principali

Gabriele Gravina, Presidente della FIGC

Gigi Buffon, tra i migliori portieri di tutti i tempi

Iva Majoli, vincitrice del Roland Garros

Medici e specialisti provenienti da Real Madrid, Chelsea, Bayern Monaco, Juventus, AS Roma e altri top club europei.

Altri atleti e figure di rilievo Internazionale.

Temi e contenuti

Terapie avanzate e cellule staminali nel contesto della longevità sportiva

Strategie di longevità e rigenerazione

Nutrizione e approcci dietetici per la performance

Salute mentale, benessere e resilienza degli atleti

Applicazioni pratiche e contributi alla medicina sportiva pubblica

Obiettivo

Il Summit di Roma mira a trasformare la passione per il calcio in un impegno collettivo per stili di vita più sani, promuovendo una medicina sportiva inclusiva, la salute pubblica e un rinnovato coinvolgimento dei tifosi. Attraverso l’ispirazione degli atleti d’élite, l’evento intende offrire al pubblico strumento concreto per prendersi cura della propria salute.