Marketing – Parmigiano Reggiano si lega ai New York Jets (NFL).

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano e i New York Jets, tra i team più prestigiosi e amati della National Football League (NFL), hanno dato il via a una partnership strategica pluriennale in occasione della stagione NFL 2025. La collaborazione, che fa seguito a quella come sponsor ufficiale del Miami Open 2025, è la prima nella storia del Consorzio con una squadra sportiva professionistica statunitense. I Jets hanno giocato la prima partita della stagione con i Pittsburgh Steelers, domenica scorsa, al MetLife Stadium.

Questa collaborazione costituisce una tappa fondamentale nel percorso di crescita del Parmigiano Reggiano sul mercato statunitense. L’obiettivo è quello di rafforzare la notorietà del brand oltreoceano e instaurare un legame sempre più diretto con i consumatori americani. Allo scopo di integrare il formaggio italiano nell’esperienza di gara dei Jets, i due brand hanno svelato nuove attivazioni al MetLife Stadium, che spaziano dalle proposte di natura gastronomica alle apparizioni sui maxischermi nel corso delle partite giocate in casa dalla squadra della Big Apple.

Le ricette nei club esclusivi dello stadio evolveranno durante la stagione attraverso nuovi piatti in occasione di ogni partita. I tifosi avranno anche l’opportunità di vincere premi speciali, tra cui forme personalizzate di Parmigiano Reggiano. Sono previste attività di degustazione nella Tailgate Zone il 19 ottobre (durante l’incontro Jets contro i Panthers) e il 30 novembre (Jets contro i Falcons). L’accordo include anche un piano di marketing mirato a rafforzare la presenza del Parmigiano Reggiano sul mercato statunitense mediante collaborazioni con influencer e campagne pubblicitarie out of home e digitali nell’area di New York.

«Il Parmigiano Reggiano ha da sempre sostenuto lo sport e gli sportivi, e siamo felici di scendere in campo al fianco di una leggenda del football americano come i New York Jets, con cui condividiamo valori fondamentali come eccellenza e impegno verso la grandezza – afferma Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano -, gli Stati Uniti rappresentano il nostro principale mercato estero, con una quota pari al 22,5% e oltre 16.000 tonnellate esportate lo scorso anno. Si tratta di cifre che evidenziano una domanda in continua crescita da parte di consumatori attenti, che scelgono qualità e tradizione». (fonte: Consorzio Parmigiano Reggiano)